Uomo picchiato da due giovani a Trento

Portati tutti e tre all’ospedale, carabinieri indagano sul caso

Trento – Un uomo è stato ferito durante una rissa con due giovani avvenuta verso la mezzanotte di sabato 20 gennaio nel parcheggio del ristorante “La Roccia” di Villazzano, a Trento, lungo la strada statale 349. Tra i due giovani, due trentenni di origini sudamericane, era già in corso una colluttazione, causata probabilmente dall’alterazione alcolica. L’uomo, classe 1963, è sceso dal suo furgone, parcheggiato nel piazzale, per assicurarsi che il mezzo non venisse danneggiato.

È stato quindi coinvolto nella lite e colpito dai due giovani con una mazza. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Trento. È ancora da chiarire chi fosse il proprietario della mazza. Tutte e tre le persone sono state portate all’ospedale Santa Chiara di Trento. Nessuna è in pericolo di vita.