60° Salesiani e Grazie dalle comunità locali: venerdì 17 maggio alle 17.30 a Mezzano

Le parrocchie di Primiero Vanoi e Mis, Il Gruppo Ex-Allievi Invitano tutti a partecipare al saluto e ringraziamento alla Comunità religiosa dei Salesiani nel 60° della loro presenza e al termine del loro servizio pastorale nel Primiero Vanoi. La comunità salesiana continuerà però ad esistere seppur rinnovata e a guida laica. Sarà presente anche il Vescovo di Trento, Lauro Tisi

Primiero/Vanoi (Trento) – Sarà una giornata di festa venerdì 17 maggio a Mezzano, per il traguardo dei 60 anni dei Salesiani a Primiero, ma anche una giornata di “Saudade”, di malinconia e nostalgia, come direbbero gli amici brasiliani (terra di molti missionari di don Bosco). Un giorno di saluto fortemente voluto dalla comunità locale, con il prossimo passaggio ad una guida laica dell’Istituto locale Santa Croce. Una realtà che ha scritto importanti pagine di storia per l’intera comunità.

Il saluto a Mezzano

Venerdì 17 maggio 2024 a Mezzano alle ore 17.30, è previsto il ritrovo alla presenza dell’Arcivescovo di Trento, mons. Lauro Tisi, nell’oratorio di Mezzano. A seguire alle ore 18.00 santa messa della comunità alla presenza delle autorità locali. Seguirà un momento di saluto nella piazza del paese. Per questa occasione tutte le Messe feriali di venerdì 17 maggio, nelle parrocchie, sono sospese.