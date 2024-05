Trasportava sul bus 2,2 kg di hashish, arrestato corriere

Fermato sul mezzo pubblico da due finanzieri in borghese

NordEst – Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Bolzano ha arrestato un cittadino straniero e sequestrato venti pani di hashish, per un peso complessivo di 2 chili e 200 grammi. L’uomo è stato notato per la singolare modalità di trasporto del carico di droga: si trovava, infatti, a bordo di un autobus del servizio di trasporto pubblico locale. Sul bus viaggiavano anche due finanzieri, entrambi in borghese, insospettiti da un passeggero che, salito a bordo del mezzo, ha preso posto a sedere senza liberarsi dallo zaino, che portava in spalla.

In più, continuava a guardarsi intorno con una certa agitazione. I militari hanno, quindi, deciso di fermarlo e verificare il contenuto dello zaino da cui sono saltati fuori i pani di hashish, inseriti in palloncini di gomma spalmati all’esterno di dentifricio alla menta per confondere il fiuto dei cani anti-droga. In più, l’uomo aveva nascosto nelle scarpe due palline termo saldate, contenenti un grammo e mezzo di cocaina.