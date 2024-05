Tra il 2007 e il 2023 famiglie trentine cresciute più della popolazione

+11,9% contro +6,2%, più famiglie unipersonali e con 1 genitore

Trento – Dal 2007 al 2023 in Trentino si è registrato un aumento delle famiglie unipersonali, delle famiglie con un solo genitore e di coppie conviventi, mentre è diminuita la quota di coppie sposate. È il quadro che emerge dal rapporto “Le famiglie in Trentino. Un confronto tra 2007 e 2023”, pubblicato dall’Istituto di statistica della provincia di Trento (Ispat) in occasione della Giornata internazionale delle famiglie. Il numero delle famiglie nel lasso di tempo considerato nella ricerca è cresciuto ad un ritmo superiore rispetto alla popolazione residente: a fronte di un incremento della popolazione pari al 6,2%, il numero di famiglie è cresciuto dell’11,9%. Questo determina una riduzione del numero medio di componenti per nucleo familiare, che passa da 2,37 del 2007 a 2,27 del 2023.

Nel 2020 l’età media di uscita dalla famiglia di origine in Trentino si attesta a 27,4 anni per i maschi e 25,4 anni per le femmine, in linea con la tendenza europea e inferiore rispetto alla media italiana (31,2 anni per i maschi, 29,2 per le femmine). L’età media dei genitori al parto è invece di 32,2 anni per le madri (32,4 in Italia) e 35,9 per i padri (35,8 in Italia). Solo il 16,9% delle famiglie monogenitoriali vede la presenza del padre, mentre le madri sono il riferimento del nucleo familiare per il restante 83,1%. La tendenza al ridimensionamento delle famiglie riguarda in particolare le famiglie che hanno come riferimento persone sotto i 40 anni, in cui la percentuale di nuclei con al massimo due componenti sale dal 47,4% al 62,1%.

Nelle famiglie con componenti sotto i 40 anni diminuisce anche l’incidenza delle coppie sposate: i giovani sposati con figli passano dal 44,4% del 2007 al 21,5% del 2023. Gli sposati senza figli calano dal 14,1% al 6,5%. Si registra un aumento di coppie conviventi, sia con figli (dal 5,6% al 10,5%) sia senza figli (dal 7,7% all’11,3%). Lo stesso andamento, seppur meno intenso, si registra nel caso delle famiglie che hanno come riferimento persone tra i 40 e i 64 anni: le famiglie sposate con figli passano dal 54,9% del 2007 al 43% del 2023, quelle sposate senza figli dal 14% del 2007 all’8,6% del 2023.

In breve

Maltempo, emesso un avviso di allerta ordinaria (gialla)

Aperto il ponte provvisorio di Ponte Caffaro

Maltempo, chiusura temporanea statale 350 di Valdastico

Olimpiadi Milano Cortina 2026, pubblicato l’avviso al pubblico

Brennero: passo avanti importante. Per la Provincia necessario “continuare a far sentire la nostra voce”

Istruzione: sabato 18 maggio presentazione della strategia provinciale di legislatura

Nucleo tecnico di protezione civile, nuova specializzazione dedicata ai beni culturali

Gli studenti a colloquio con gli enti e le realtà economiche

Zecche già in azione e aumento delle aree a rischio

Nuove soluzioni per le patologie vascolari

Amministratore di sostegno, il ringraziamento ai volontari

Dodici Bandiere Blu al Trentino

Trentino Digitale, innovazione e sicurezza sono le sfide del 2024

Impianti a fune tra sicurezza e sfide future

FBK al Festival dell’economia 2024

Studenti da tutt’Italia per l’educazione finanziaria al Festival dell’Economia di Trento

Il 18 maggio ingresso gratuito in tutte le sedi Mart