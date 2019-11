Bolzano, dopo manifesti choc, Ordine Medici segnala caso a Procura. Klotz: “Ben venga ricorso”

Un cadavere in obitorio e scritta ‘medico non sapeva il tedesco’, sta suscitando una bufera nel mondo politico

Bolzano – Cartelloni che campeggiano alle fermate dei bus e di fronte agli ospedali da alcuni giorni in provincia di Bolzano. La foto di un cadavere steso sul lettino dell’obitorio. In alto, una scritta: “Il medico non sapeva il tedesco”.

Sono questi i manifesti choc che circolano e suscitano polemica in Alto Adige e contro i quali la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (Fnomceo) ha inviato una segnalazione alla Procura della Repubblica.

“Quel manifesto fa passare un messaggio pessimo: allarmistico per i cittadini, offensivo per i medici e, soprattutto, lesivo per il rapporto di fiducia che è alla base della relazione di cura: va ritirato, e subito”, afferma il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli, nel commentare la ‘campagna’ messa in atto, in tutto l’Alto Adige, dal partito secessionista Südtiroler Freiheit.