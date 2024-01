SS47 Valsugana, preoccupa anche il Trentino la nuova chiusura in zona Valstagna: le alternative

Dal Primiero al Tesino ma non solo, non mancano le segnalazioni per i problemi legati alla chiusura stradale decisa dal Comune di Valbrenta. Il governatore trentino Maurizio Fugatti, ha confermato da Imèr, che la Provincia sta seguendo la questione anche se in prima battura non è stata coinvolta da Vicenza

NordEst – Il Comune di Valbrenta ha disposto la chiusura al traffico dalle ore 19.00 del 18.01.2024 fino al ripristino della viabilità sulla SS47, della strada comunale Valgadena nel tratto tra il ponte di Rialto – Valstagna ed il Ponte in Località Costa in via Valgadena, per tutti gli utenti ad eccezione delle seguenti categorie:

Residenti e domiciliati nel comune di Valbrenta;

Lavoratori e tesserati delle società sportive che operano nel comune di Valbrenta (anche se residenti fuori dal Comune di Valbrenta);

Veicoli che effettuano carico e scarico di merci all’interno del Comune di Valbrenta;

Veicoli deputati al trasporto pubblico locale e quelli del servizio sostitutivo delle ferrovie;

Veicoli di servizio ecologico e di pulizia delle strade oltre a tutti i veicoli di soccorso.

Il divieto sosta con rimozione forzata a Valstagna in via Garibaldi dal civ. 24 al 55 e via Sasso Stefani fronte civico 67;

Il divieto di sosta con rimozione forzata in Via Marconi a Carpanè degli stalli a parcheggio presso l’area di sosta prospicente la suddetta via;

Il divieto di transito, eccetto residenti, in Via 7 Comuni.

In allegato uno schema grafico per riassumere gli aspetti principali delle modifiche apportate che resteranno in vigore fino alla messa in sicurezza del tratto stradale interessato.

L’Ordinanza del Comune

Percorsi alternativi in zona