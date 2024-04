Chiesa trentina in lutto: è morto don Vittorio Cristelli: il “prete giornalista del Concilio”

Addio al prete giornalista “figlio” del Concilio Vaticano II, capace di raccontare, interpretare e talvolta ispirare i mutamenti della Chiesa diocesana e del Trentino: si è spento alle prime ore di mercoledì 24 aprile, a 93 anni, don Vittorio Cristelli, a lungo direttore del settimanale diocesano Vita Trentina

Trento – Nato a Chatelineau, in Belgio, dove la sua famiglia si era trasferita da Miola di Pinè per consentire al padre di lavorare in miniera, fu ordinato presbitero nel 1955 a Trento. Fu inizialmente vicario parrocchiale a Mori (1955-1957) e Oltrisarco-Bolzano (1957-1961); quindi catechista a Trento frequentando la facoltà di filosofia a Padova (1961-1965). Divenne quindi professore in Seminario a Trento (1966-1967), direttore della Scuola di preparazione sociale (1962-1982), direttore del settimanale diocesano Vita Trentina (1967-1989) per il quale fu anche opinionista nei primi anni Duemila, docente alla Scuola di servizio sociale per educatori professionali (1962-2005).

Residente a Villazzano (2006-2020), dal 2020 era ospite della Casa del Clero di Trento, dove si è spento dopo un periodo di malattia. “Lo affidiamo al Signore che tanto ha amato e servito nei fratelli e per il bene comune – così lo ricorda la redazione di Vita Trentina – riconoscenti per il dono della testimonianza coraggiosa, della sua fede granitica e concreta, della sua scrittura sapiente e profetica, della sua passione per l’uomo, soprattutto per gli “ultimi”, per la convivenza pacifica e per il dialogo”.