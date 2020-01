Ubriaco si stende sui binari a Trento. Cinque denunciati per guida in stato di ebbrezza a Boolzano

Tratto in salvo dalla polfer trentina. Controlli straordinari tra gli automobilisti in Alto Adige

Trento – La polfer è intervenuta alla stazione di Trento per un uomo, riverso a terra ed apparentemente esanime, pericolosamente sdraiato sulla rotaia dove, proprio in quel preciso istante, stava partendo un treno per Bolzano. Il 54enne noto alle forze dell’ordine, non voleva saperne subito di collaborare, forse per il troppo alcool in corpo, gli agenti l’hanno perciò sollevato di peso e tratto in sicurezza.

E’ stato poi visitato dal personale sanitario del 118 giunto sul posto. Solo dopo la contestazione di una sanzione amministrativa per ubriachezza in luogo pubblico, con segnalazione del fatto al Commissariato del Governo; l’uomo ha realizzato come l’intervento della polizia ferroviaria gli abbia salvato la vita.

Bolzano, cinque denunciati per alcol al volante

I carabinieri di Bolzano hanno denunciato sei persone la scorsa notte durante un mirato servizio coordinato a “largo raggio” per il controllo del territorio su tutta l’area di competenza del comando compagnia per la prevenzione delle c.d. “stragi del sabato sera” e la repressione dei reati in genere. I militari delle stazioni dipendenti la compagnia di Bolzano (Bolzano, Appiano, Meltina, Nova Levante, Nova Ponente, Cordedo all’Isacro, Renon, Sarentino, San Genesio, Terlano, Tesimo) e del nucleo operativo e radiomobile hanno organizzato una serie di posti di controllo finalizzati a verificare che nei flussi dal centro alla periferia e nei dintorni dei maggiori centri d’aggregazione non vi fossero ubriachi alla guida o trasporto di stupefacenti sui veicoli. Al servizio coordinato ha partecipato, in maniera determinante per rintracciare e recuperare droga, un’unità cinofila del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bolzano. I denunciati per guida in stato di ebbrezza sono cinque.