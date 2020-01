Tragico incidente sugli sci a Pampeago: muore un 39enne di Parma

Uno sciatore di 39 anni è morto sabato mattina a Pampeago per una tragica caduta su una pista nera

Trento – A nulla è servito l’intervento dell’eliambulanza poco prima di mezzogiorno. Lo sciatore è stato trovato già morto. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato di servizio sulle piste.

L’uomo di 39 anni originario di Parma avrebbe perso il controllo degli sci finendo fuori pista e morendo sul colpo.

Un altro grave incidente sugli sci si è verificato nel pomeriggio sulle Dolomiti durante uno escursione sul Piz des Conturines, sopra Passo Valparola. Uno scialpinista è finito in un canalone. Con gravi ferite è stato recuperato dall’elisoccorso di Peve di Cadore e trasportato all’ospedale di Brunico.

In breve

Un bambino di tre anni ha riportato gravi ferite in un incidente con un tratture a Scena. Il piccolo è finito sotto il mezzo agricolo nei pressi del maso di famiglia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la Croce bianca e l’elisoccorso Pelikan 2 che ha trasportato il bambino prima all’ospedale di Bolzano, per poi essere trasferito d’urgenza a Verona.

Un anziano è rimasto intossicato sabato mattina nell’incendio della sua abitazione a Vigo Meano. E’ accaduto intorno alle 9.30; in fiamme il tetto di una casa a due piani. Quattro famiglie – una decina di persone in tutto – sono state evacuate in via precauzionale dalle abitazioni vicine a quella incendiata. Sul posto una ventina di vigili del Fuoco; oltre ai permanenti di Trento i volontari di Lavis, Meano e Gardolo.

Dati allarmanti di Meteotrentino sull’andamento climatico nel mese di dicembre e nel 2019.Temperature due gradi superiori alla media nell’ultimo mese dell’anno.

Il centrosinistra trentino scommette su Ianeselli alle comunali. il centrosinistra autonomista ritrova l’unità e un candidato, Franco Ianeselli. Lunedì 13 gennaio l’attuale segretario della Cgil del Trentino ufficializzerà la dimissioni dalla guida del sindacato. E nel pomeriggio dello stesso giorno dal tavolo della coalizione, che include anche il Patt, dovrebbe uscire l’ufficializzazione della candidatura per Palazzo Thun.