Primiero e la musica tra sacro e profano, da Terrabugio ai giorni nostri: sabato 18 dicembre alle 16.45 a Palazzo Scopoli, Tonadico

Verranno presentate le due ultime pubblicazioni stampate dall’Associazione Culturale Voci di Primiero e curate da Bruno Bonat: “Primiero e la musica tra sacro e profano – Evoluzione dalla preistoria ai giorni nostri” e “Schola Cantorum Giuseppe Terrabugio”. Sarà presente la dott.ssa Cecilia Delama dell’Università di Trento

di Bruno Bonat

Primiero (Trento) – Il primo libro – “Primiero e la musica tra sacro e profano” – è il risultato di anni di ricerche non solo in valle, ma anche fuori. Ampio spazio è stato riservato ai documenti, ai diari del tempo e agli articoli dei giornali. La pubblicazione è suddivisa in sei capitoli che, dopo un inquadramento storico-geografico, vogliono presentare vari aspetti della storia musicale locale.

Il primo capitolo presenta la collocazione geografica del territorio e l’inquadramento storico; il secondo, è un excursus della storia ed evoluzione musicale di Primiero dalla preistoria fino ai giorni nostri; il terzo, presenta la storia dei cori parrocchiali e descrive la musica sacra e la riforma ceciliana che ebbe nel prof. Giuseppe Terrabugio uno dei massimi rappresentanti.

Il quarto capitolo, invece, è dedicato ai musicisti; mentre il quinto ai costruttori di strumenti musicali, fra i quali un certo Bartolomeo Cosner a cui Ippolito Pindemonte dedicò una delle sue odi poetiche. L’ultimo capitolo è dedicato agli organi del Primiero e Vanoi, un patrimonio molto ricco che vede la presenza di

strumenti costruiti da organari italiani di grande rilievo.

Il secondo libro – Schola Cantorum “Giuseppe Terrabugio” – ha lo scopo di far conoscere la “gloriosa” storia della Schola Cantorum di Fiera di Primiero che ebbe in Mario Lott il principale fondatore e colonna trainante. Non va dimenticato, però, il grande apporto “morale” e “tecnico- musicale” che diede lo stesso Terrabugio. Le vicende di questa formazione corale vengono raccontate attingendo da tre precise fonti: il “Libro dei verbali”, gli articoli apparsi sulla stampa locale del tempo, lettere e documenti vari conservati nell’archivio della schola cantorum; e alcune testimonianze dirette di ex coristi.

L’entrata a Palazzo Scopoli è libera e sarà riservata ai possessori di Green Pass e all’uso della mascherina fino ad esaurimento dei posti disponibili.