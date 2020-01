Conosco persone di talento che la società non “vede”…

Posted on

La ‘Tiroler Tageszeitung’ lancia in prima pagina l’allarme della “mafia dei funghi”. Una situazione nota anche in molte altre zone del NordEst alpino, con pendolari che rivendono i preziosi frutti della terra a prezzi record L’articolo ripreso dal ‘Dolomiten‘ Tirolo – Raccoglitori di funghi provenienti dall’Italia, organizzati in gruppi, muniti di essiccatore e macchina per sottovuoto in queste […]