Terza dose vaccino over 40: prenotazioni dal 22 novembre in Trentino. Fugatti frena per ora su restrizioni (VIDEO)

Impiantisti chiedono garanzie per lo sci anche in zona rossa o arancione. La presidente Anef Valeria Ghezzi guarda avanti e chiede tutele per la stagione invernale. La sintesi dei provvedimenti adottati

Trento – Nessun decesso fio a venerdì 19 novembre in Trentino, ma 102 positivi e due pazienti in più in rianimazione. Il governatore ricorda che i nostri dati sono ancora buoni e c’è un sistema «a colori» per le misure. Via al calendario per le terze dosi. Oltre l’80% dei ricoverati sono non vaccinati.

“Non vediamo la necessità di introdurre restrizioni particolari in relazione all’aumento dei contagi in Trentino. Analizziamo la situazione giornata per giornata: vi è un aggravamento, ma al momento non riteniamo di dover intervenire”. Così il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, in relazione all’incremento di contagi in Alto Adige e il lockdown in Austria.

L’assessora Segnana ha invece dato i dati delreport di oggi:«In Trentino nelle ultime 24 ore si registrano 102 nuovi casi di contagio, a fronte di 8.549 tamponi analizzati. Vi sono due nuove persone in terapia intensiva, per un totale di sette persone, mentre i ricoverati sono 39. Non vi sono stati decessi».

Oltre l’ 80% dei ricoverati sono non vaccinati, mentre il rimanente 20% sono anziani con più di una patologia, in alcuni casi anche grave. A quanto riferito da Segnana, da lunedì 22 novembre inizierà la prenotazione per la terza dose di vaccino Covid per le persone con più di 40 anni. È prevista una graduatoria sulla base della data della seconda vaccinazione, per garantire la distanza di sei mesi tra la seconda e terza.

