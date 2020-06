Gran Paradiso, cade in crepaccio e muore 27enne residente a Trento. Incidente mortale anche sulle Piccole Dolomiti

Posted on

Un violento temporale con una forte grandinata si è abbattuto sul centro di Bolzano poco prima delle ore 14 di martedì, fenomeni intensi in serata sulle Dolomiti. Maltempo in tutto il NordEst fino a giovedì NordEst – Alberi sradicati e tetti scoperchiati in Trentino Alto-Adige; allerta gialla sia della Protezione Civile in Friuli Venezia Giulia per […]