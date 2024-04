Cevedale, Valanga a Valfurva: morto un escursionista

Posted on

In atto le valutazioni sul testo da cui emerge intanto che l’amministrazione provinciale ha la facoltà di rivolgersi al secondo classificato Trento – Dopo la nota di Anac (Autorità nazionale anticorruzione) in risposta all’istanza presentata dall’amministrazione provinciale sul prosieguo dell’iter relativo alla procedura per l’affidamento mediante finanza di progetto del contratto per la realizzazione e […]