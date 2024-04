Precipita dalla ferrata del Rio Sallagoni a Drena: è grave

L’incidente durante alcuni lavori di manutenzione

Drena (Trento) – Si è concluso poco prima delle 18 un intervento per soccorrere un uomo di Arco di 61 anni, precipitato nella forra del Rio Sallagoni (Drena). L’uomo, elitrasportato d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento, si trovava nella parte alta del percorso della ferrata del Rio Sallagoni, verso il castello di Drena, per svolgere alcuni lavori di manutenzione e pulizia, quando è scivolato ed è precipitato per circa 15 metri, finendo nella forra del rio e perdendo inizialmente conoscenza. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 15.30 dalle persone che erano con lui.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre sul posto si portavano gli operatori della Stazione di Riva del Garda del Soccorso Alpino e Speleologico e i Vigili del Fuoco, che hanno raggiunto l’infortunato scendendo a piedi dal sentiero dal Castello di Drena. Il Tecnico di elisoccorso e l’equipe sanitaria sono stati sbarcati in un prato vicino per poi raggiungere l’infortunato, che nel frattempo aveva ripreso conoscenza, con una calata. L’uomo è stato preso in carico dall’equipe sanitaria che lo ha stabilizzato. Dopodiché, con la barella portantina, è stato trasportato a spalla fino ai prati soprastanti, dove è stato affidato all’elisoccorso per il trasporto d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento.

In breve

Pomeriggio di paura, quello di oggi giovedì 25 aprile, nella zona di Fai della Paganella. Una ragazza di 15 anni stava andando in motorino quando all’improvviso è uscita di strada e ha perso i sensi. Erano da poco passate le 15.30. Sul posto sono subito arrivati gli operatori del soccorso, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. Dopo le prime cure sul posto, la giovane è stata portata all’ospedale Santa Chiara in elicottero.