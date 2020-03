Telefono fisso in via d’estinzione: qual è la situazione attuale?

La nostra epoca è stata profondamente segnata dall’arrivo del digitale, che ha cambiato in maniera radicale la quotidianità di ognuno di noi, semplificandone alcuni aspetti

Nordest – Una delle conseguenze più dirette di questo progressivo avanzamento della digitalizzazione è la graduale scomparsa delle soluzioni analogiche alle quali eravamo abituati, prima fra tutte il telefono fisso.

La classica cornetta è stata infatti man mano rimpiazzata dal più pratico smartphone, che presenta numerose funzionalità aggiuntive e risulta dunque notevolmente più conveniente anche dal punto di vista economico. Vediamo quindi qual è la situazione attuale relativa all’uso del telefono fisso in Italia e non solo, scoprendo anche quali sono le app che stanno prendendo il suo posto.

Sempre meno cornette nelle case degli italiani

Secondo i dati dell’Osservatorio Agcom, le linee in rame hanno registrato un calo notevole, passando dai 20,12 milioni di accessi del marzo 2014 ad appena 14 milioni di accessi a marzo 2018. Nel nostro Paese la Telecom ha annunciato già nel 2017 l’eliminazione di 6mila delle 10.500 centrali di trasmissione presenti sul territorio entro il 2024. Tale processo servirà infatti a completare la transizione verso servizi IP che si basano sulle reti in fibra e sono dunque più performanti ed efficienti, consentendo anche un risparmio non indifferente. Si tratta quindi di un passaggio inevitabile dal punto di vista dell’innovazione tecnologica, che implica una presenza sempre più massiccia delle modalità di comunicazione integrate (ossia audio e video, ma non solo) e che vede di conseguenza sempre più consumatori indirizzarsi verso tariffe internet senza telefono fisso, proposte dagli operatori più noti del settore come Linkem, ad esempio. Il possesso di una connessione internet è infatti sufficiente per utilizzare anche i servizi di telefonia più avanzati, come vedremo più avanti, rendendo di fatto la presenza del vecchio telefono superflua.

Le app che stanno sostituendo il vecchio telefono

La graduale scomparsa del vecchio telefono fisso viene controbilanciata dalla crescita dell’uso di applicazioni per smartphone e pc pensate per rendere le chiamate (e le videochiamate) più veloci e funzionali, ma soprattutto più economiche. Si pensi ad esempio a WhatsApp (anche in versione desktop), diffusissima nel nostro Paese e ormai utilizzata da utenti di ogni età, o a Skype, preferita da privati e aziende per effettuare call nazionali e internazionali in maniera gratuita. Tra le altre app utili in questo senso troviamo Viber e Line, meno note ma ugualmente preziose per la comunicazione ai tempi del digitale.