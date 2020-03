Emergenza Covid19, Fugatti: quattro nuovi deceduti, 857 contagiati: videoconferenza Provincia Trento 19 marzo

Fugatti: “Quattro nuovi deceduti e molti nuovi contagi. 138 casi nuovi, 857 contagiati in totale. Chiudiamo anche le ciclabili”

Trento – Ultimi aggiornamenti in Provincia di Trento con il nuovo invito del presidente della Provincia di Trento a restare a casa. Confermata la chiusura dei negozi nella giornata di domenica. Nuove misure più restrittive in arrivo nelle prossime ore a cominciare dalla chiusura delle ciclabili.

I decessi

Si tratta di quattro nuove vittime del Coronavirus in Trentino a: Castello Molina (classe 44), Lona (’37) Mori (’33) e Trento (’36).

Ultimi dati in fase di aggiornamento

Quattro nuovi deceduti e 138 nuovi casi di contagio, 20 sono invece i guariti. Salgono a 160 le persone positive nelle Rsa: in particolare a Pergine, Ledro e Dro, mentre altre strutture casi isolati.

Guarda la conferenza stampa

Il sostegno della Provincia

Al termine di un dibattito senza pause andato oltre la mattinata, il Consiglio provinciale ha approvato in Aula con 22 voti a favore e 5 di astensione espressi dal Pd e da Futura, il disegno di legge 50 proposto dalla Giunta e integrato con alcuni emendamenti a sostegno delle famiglie e dell’economia trentina in questo terribile momento di difficoltà causato dall’emergenza sanitaria Covid-19.

Nel suo intervento il presidente Fugatti ha preannunciato la presentazione a breve di un ulteriore disegno di legge a favore delle imprese, per l’elaborazione del quale la Giunta prenderà in considerazione tutte le proposte emerse dalla discussione di oggi e anche degli emendamenti delle minoranze che non sono stati recepiti. Con i posti a sedere transennati e i presenti invitati dal presidente Kaswalder a mantenere la distanza di sicurezza, i lavori si sono aperti con una sospensione per riunire i capigruppo nella sala rosa del palazzo della Regione allo scopo di ricercare unità d’intenti in modo da svolgere poi rapidamente i lavori in aula.

Fra le principali misure previste il differimento del pagamento dell’IMIS, un maggiore coinvolgimento delle piccole e micro imprese nell’affido di appalti e subappalti, valorizzando la territorialità e la filiera corta, un abbattimento degli interessi sulle linee di credito per gli operatori economici che necessitano di liquidità immediata ed una semplificazione delle procedure per la concessione di contributi alle imprese, ma anche il ricorso agli strumenti attuativi della delega in materia di ammortizzatori sociali e quelli di politica attiva del lavoro.

In apertura il presidente Fugatti ha espresso le condoglianze della Giunta alle famiglie che hanno subito un lutto a causa dell’emergenza in corso e ha ringraziato i medici, gli operatori sanitari, la protezione civile, le forze dell’ordine e tutti i cittadini che si stanno impegnando con sacrificio e senso di responsabilità per fronteggiare l’epidemia di Covid-19.

Infine anche un richiamo alla Chiesa trentina, che incarna tanta parte dei valori della comunità, e alle parole pronunciate da Mons. Lauro Tisi, che anche la Giunta provinciale fa sue: preghiamo intensamente perché finisca presto questa calamità.