Cioccolato anti-crisi: aumentano export (+3,9%) e produttori artigiani in Veneto +3,3% superiore media nazionale (+2,1%)

Veneto 5^ Regione in Italia: Padova e Treviso nella top ten delle ‘capitali’ del cioccolato artigiano. Quattro le aziende in Trentino Alto Adige e due in Friuli Venezia Giulia

NordEst – Non soo uova pasquali. Il cioccolato italiano piace tutto l’anno e fa aumentare il numero dei produttori artigiani e le nostre esportazioni.

Lo rivela un rapporto di Confartigianato secondo il quale la passione per il ‘cibo degli dei’ ha contagiato gli italiani che in un anno spendono 67 euro a famiglia in prodotti a base di cacao, per un valore complessivo di 1,7 miliardi.

Boom di vendite all’estero

Tra il 2015 e il 2016 le esportazioni made in Italy sono cresciute del 3,9% e hanno raggiunto il valore di 1,5 miliardi di euro.

In testa ai Paesi più golosi di cioccolato italiano c’è l’Arabia Saudita che nel 2016 ha acquistato addirittura il 35,5% di cioccolato in più rispetto all’anno precedente, per un valore di 44,5 milioni di euro. Al secondo posto l’Australia dove il nostro export vale 37,9 milioni ed è aumentato del 33,2%, seguita dalla Germania (+26,4%), da Israele (+22,4%) e Stati Uniti (+19,6%). Ma il Paese che, in assoluto, acquista la maggiore quantità di prodotti di cioccolato italiani è la Francia dove nel 2016 il valore del nostro export ha raggiunto la quota di 259,1 milioni di euro.

“Se i nostri prodotti di cioccolato piacciono tanto in Italia e nel mondo –sottolinea il Presidente dei Cioccolatieri del Veneto, il vicentino Marcon Franco Valter– il merito è dei produttori artigiani. Qualità della materia prima e rigorose regole di lavorazione fanno del cioccolato artigiano una specialità sempre più apprezzata. Che siano uova di Pasqua o altre prelibatezze, la qualità del vero prodotto artigiano si distingue nell’etichetta e si gusta con il palato. Il cioccolato puro e tradizionale viene infatti realizzato esclusivamente con i seguenti ingredienti: pasta di cacao (composta soltanto da burro di cacao e cacao), zucchero, latte in polvere, aromatizzanti naturali”.

Secondo la rilevazione di Confartigianato, i cioccolatieri artigiani, specializzati esclusivamente nella lavorazione del cacao e nella produzione di prelibatezze al cioccolato, sono un piccolo esercito di 390 imprese, aumentate del 2,1% tra il 2015 e il 2016.

In Veneto, in particolare le aziende specializzate sono 31, cresciute del 3,3% lo scorso anno e posizionano la regione al 5° posto del rank nazionale che vede in testa la Campania con 69 produttori artigiani, seguita dal Piemonte (64), e dalla Sardegna (32). Quattro le aziende in Trentino Alto Adige e due in Friuli Venezia Giulia.

A livello provinciale, la ‘capitale’ del cioccolato artigiano è Torino che vanta 37 produttori. Seguono Avellino con 28 imprese e Nuoro con 19 cioccolatieri artigiani. Nella top ten, ed esattamente al decimo posto pari merito si trovano Padova e Treviso con 8 laboratori artigiani ciascuna.

Export cioccolato e altri prodotti alimentari con cacao: i principali mercati 2016 – milioni di euro Paese e area export 2016 % var. % vs. 2015 Francia 259,1 17,4 4,5 Germania 124,2 8,3 26,4 Regno Unito 96,0 6,4 4,4 Paesi Bassi 69,0 4,6 3,8 Belgio 68,2 4,6 8,3 Polonia 66,1 4,4 12,4 Spagna 50,6 3,4 10,3 Emirati Arabi Uniti 49,7 3,3 -0,8 Hong Kong 49,5 3,3 -16,8 Arabia Saudita 44,5 3,0 35,5 Russia 43,5 2,9 -12,9 Stati Uniti 38,7 2,6 19,6 Australia 37,9 2,5 33,2 Israele 32,7 2,2 22,4 AFRICA 69,1 4,6 18,2 AMERICA 83,6 5,6 3,8 ASIA 343,3 23,0 -9,5 PAESI EUROPEI NON UE 93,3 6,3 -7,4 OCEANIA E ALTRI TERRITORI 43,1 2,9 31,7 UE 28 859,0 57,6 9,5 MONDO 1491,4 100,0 3,9 Extra Ue 28 632,4 42,4 -3,0 Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat I produttori artigiani di cacao e cioccolato per regione IV trimestre 2016-imprese registrate, Ateco 2007 10.82.00 Regione Imprese artigiane % Variazione rispetto IV trimestre 2015 Variazione assoluta Variazione % Rank Abruzzo 17 4,4 -1 -5,6 17 Basilicata 4 1,0 0 0,0 8 Calabria 14 3,6 0 0,0 8 Campania 69 17,7 2 3,0 7 Emilia-Romagna 23 5,9 -1 -4,2 16 Friuli-Venezia Giulia 2 0,5 0 0,0 8 Lazio 11 2,8 -2 -15,4 19 Liguria 13 3,3 2 18,2 3 Lombardia 27 6,9 0 0,0 8 Marche 11 2,8 1 10,0 4 Molise 4 1,0 -1 -20,0 20 Piemonte 64 16,4 2 3,2 6 Puglia 15 3,8 0 0,0 8 Sardegna 32 8,2 0 0,0 8 Sicilia 24 6,2 4 20,0 2 Toscana 13 3,3 -1 -7,1 18 Trentino-Alto Adige 4 1,0 0 0,0 8 Umbria 10 2,6 2 25,0 1 Valle d’Aosta 2 0,5 0 0,0 8 Veneto 31 7,9 1 3,3 5 a Nord-Ovest 106 27,2 4 3,9 1 Nord-Est 60 15,4 0 0,0 3 Centro 45 11,5 0 0,0 3 Mezzogiorno 179 45,9 4 2,3 2 ITALIA 390 100,0 8 2,1 Artigianato alimentare 90.508 -306 -0,3 Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere