Taglio del nastro per la nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Castello Tesino

Sabato si è tenuta l’inaugurazione con il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti

Castello Tesino (Trento) – “In questo posto non posso non ricordare i primi giorni del mio mandato, quando il Tesino, insieme ad altre zone del Trentino, venne sconvolto dalla Tempesta Vaia. Furono momenti straordinari nei quali vedemmo all’opera la macchina della Protezione civile e di tutto il mondo del volontariato trentino, vigili del fuoco in testa”, sono state le parole del presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, che sabato scorso ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione della nuova caserma di Castello Tesino. Un edificio nuovo e funzionale, che oltre ad accogliere le tante funzioni ordinarie, rappresenta una fondamentale base logistica per tutte le emergenze del territorio.

Il presidente Fugatti, nell’elogiare i vigili del fuoco per il loro senso del dovere, la responsabilità, la solidarietà e lo spirito di squadra, ha messo in luce la forte continuità generazionale del Corpo di Castello Tesino, dove operano tanti giovani vigili che garantiranno futuro alla nuova caserma e al Corpo stesso. “I valori che animano i nostri Vigili del Fuoco vengono trasmessi dai più anziani ai più giovani e questo rinforza le nostre comunità, le nostre istituzioni e la nostra stessa Autonomia” ha aggiunto il presidente, che ha concluso evidenziando come il mondo del volontariato trentino sia un luogo dove far crescere i nostri figli e trasmettere loro valori essenziali.

Tanti i presenti alla cerimonia: oltre al presidente, vi erano il sindaco Graziella Menato con l’ex sindaco Ivan Boso, il presidente della Comunità Valsugana e Tesino Enrico Galvan e tanti altri primi cittadini e amministratori locali, i consiglieri provinciali Stefania Segnana e Walter Kaswalder, il presidente della Federazione Corpi dei vigili del fuoco volontari Luigi Maturi, l’ispettore distrettuale Emanuele Conci, il comandante Claudio Menato, oltre naturalmente ai volontari e a sei vigili onorari del Corpo di Castello Tesino, a comandanti e rappresentanti di tutti i Corpi del distretto Bassa Valsugana e Tesino, a rappresentanti del mondo della Protezione civile del Trentino e del Corpo forestale, a referenti di Avis, Alpini, Carabinieri e forze dell’ordine e della comunità tutta.

Il presidente della Federazione Maturi ha parlato di caserme come vere e proprie “case della comunità” dove accanto alle attività di urgenza ed emergenza si svolgono anche funzioni a servizio della collettività, oltre a fungere da punto di aggregazione importante, mentre Graziella Menato ha illustrato il lungo percorso che ha portato alla nuova sede. Infine il comandante Menato ha ripercorso la storia del Corpo, costituito nel 1880 dal maestro elementare Pietro Sordo: “Da allora si sono avvicendati molti uomini, con il preciso intento di difendere il proprio paese persone che a tutt’oggi dedicano il proprio tempo a favore della comunità”.

Il comandante ha messo in luce come “la possibilità di intervenire tempestivamente è frutto di preparazione costante, ma anche di una base logistica fornita da una caserma all’avanguardia e funzionale”, ha concluso evidenziando come “essere qui oggi è per me, e per il Corpo di Castello Tesino, un motivo di grande orgoglio”.

I lavori di realizzazione della nuova caserma sono iniziati nel giugno del 2021 e si sono conclusi nel settembre del 2023, per un importo complessivo di 1,9 milioni di euro di cui oltre un milione su finanziamento provinciale e circa 845.000 a cura del Comune di Castello Tesino. La nuova caserma sostituisce la vecchia sede, all’interno di uno stabile comunale, nella quale i pompieri erano ospitati fin dal 2001.

Dopo la benedizione della nuova struttura da parte di don Matteo e la visita, la festa, allietata dalla banda Folk di Castello Tesino, è proseguita con la pastasciutta offerta in collaborazione con il Gruppo Alpini locale.

Guarda le immagini del taglio del nastro (VIDEO)

