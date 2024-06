Paura su volo Palma-Vienna, grandinata disintegra il muso dell’aereo – Video

Posted on

Ritornano in azione nel Veneziano gli esponenti della lega che protestano contro il campo sinti in costruzione. Il blitz di esponenti e simpatizzanti della Lega Nord a Mestre (Venezia) per bloccare i lavori di un campo nomadi. La struttura che sarà destinata ai sinti e' finanziata dal Comune con 2,8 milioni di euro. Nei giorni […]