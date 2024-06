Rallye San Martino 14-15 giugno al via con protesta sul Gobbera e Granfondo Sportful 16 giugno 2024: attenzione alle strade chiuse

Molti eventi collaterali

Fitto il programma della tre giorni di ciclismo che animerà le strade della provincia di Belluno. Venerdì 14 giugno, dalle 12 alle 19, villaggio Expo a Pra’ del Moro e iscrizioni last minute per la Granfondo al palaghiaccio. Dalle 18, nei bar del centro, “Cicchettiamo a Feltre”.

Sabato 15 giugno alle 11.15 breve cerimonia a Passo Croce d’Aune per i 30 anni del monumento a Tullio Campagnolo; dalle 9 alle 19 ancora aperte le iscrizioni last minute per la Granfondo, sempre al palaghiaccio, e di nuovo il villaggio Expo. Dalle 16, a Pra’ del Moro, pomeriggio con in campioni dello sport e partenza della 23.ma Mini Granfondo Sportful – Franco Ballerini (dai 5 ai 16 anni). I bambini non tesserati potranno iscriversi dalle 14.30. Premiazioni alle 17.30 circa. Guest Stars Tina e Milo, le due mascotte dei Giochi olimpici Milano-Cortina 2026, e la Lamborghini Suv della Polizia di Stato.

Domenica 16 giugno in via Campogiorgio, alle 5.30, apertura delle griglie e partenza della gara alle 7. Alle 10, poi, prenderà avvio la diretta streaming condotta dal giornalista sportivo di Eurospot Andrea Berton dal sito sportfuldolomitirace.it oppure dalla pagina Facebook dell’evento. I primi arrivi in Piazza Maggiore, per il Medio alle 10.15 e per il lungo alle 12.15.