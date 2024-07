Finanza Trento, sequestrati oltre 65 chili di droga, un arresto

Fermato con 37 chili di hashish in auto, arrestato un 27enne a Trento. Dopo il fermo, nell’abitazione dell’uomo sono stati ritrovati altri 28 chili di stupefacenti

Trento – I finanzieri del Comando provinciale di Trento hanno sequestrato oltre 65 chili di hashish, dal valore di circa 780.000 euro, denaro contante per circa 8.700 euro ed arrestato un 27enne di nazionalità tunisina, trovata in possesso dell’ingente quantitativo di sostanza stupefacente.

Nella sua Suzuki Swift bianca, il conducente custodiva 37 chilogrammi di hashish, suddiviso in panetti di piccole dimensioni. Per questo, i finanzieri del Comando provinciale di Trento lo hanno arrestato. La successiva perquisizione presso il domicilio dell’uomo ha consentito di rinvenire altri 28 chili del medesimo tipo di stupefacente, oltre a circa 8.700 euro in contanti, probabile provento delle attività di spaccio.

In breve

Un’inchiesta disposta dalla Procura di Bolzano accerterà le cause della morte di un uomo avvenuta in Alto Adige, a seguito di un malore, dopo che i carabinieri hanno usato il taser per fermarlo. La Procura di Bolzano ha disposto l’autopsia nell’ambito di un procedimento penale aperto a carico di ignoti.