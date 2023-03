Schianto in scooter a Marco di Rovereto: grave un 64enne, trasferito in elicottero al Santa Chiara

Elisoccorso mobilitato verso le 16.30 di martedì per un grave inciente in scooter

Rovereto – E’ molto grave un uomo di 64 anni, rimasto coinvolto in un incidente in zona Marco di Rovereto lungo la ss12. Non è ancora chiara la dinamica precisa dello schianto avvenuto all’altezza dello stabilimento Fir. Per cause in corso di accertamento, il conducente dello scooter è uscito dalla carreggiata andando a sbattere violentemente contro la segnaletica.

Sul posto i soccorritori del 112, i vigili del Fuoco permanenti locali e la Polizia locale di Rovereto. Vista la gravità riscontrata dal sinistro, si è alzato in volo anche l’elisoccorso da Trento. Poco più di due mesi fa, nello stesso punto l’incidente in cui ha perso la vita Alessandro Dacroce.