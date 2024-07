Molveno, incontro con una femmina di orso con piccolo. Nuove segnalazioni anche tra Primiero e Tesino

Incontro ravvicinato a Molveno, tra una mamma svizzera con tre bambini e una femmina di orso accompagnata da un piccolo. Proseguono intanto le segnalazioni per la presenza di un orso tra Primiero, Vanoi e Tesino, con arnie distrutte e tracce nei boschi, ma nessuna conferma ufficiale arriva ancora dalla Forestale di zona

Trento – L’ultimo episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì, mentre la famiglia stava facendo una passeggiata lungo il lago di Molveno, sulla sponda sud-occidentale. L’accaduto è stato segnalato al numero unico di emergenza 112. Durante la camminata – questo il racconto della donna – l’animale adulto è stato notato a fianco della rampa che sovrasta la strada e poco dopo è avvenuto un falso attacco.

La signora si è dunque girata verso i figli per proteggerli e in quel momento l’orsa l’ha toccata sulla maglietta senza comunque causare alcuna ferita, quindi il plantigrado si è allontanato ed è stato raggiunto successivamente da un piccolo. Una squadra specializzata del Corpo forestale trentino – con il supporto dell’unità cinofila – si è recata sul posto per verificare che gli animali si siano allontanati dalla zona oltre che per individuare l’esatto luogo in cui si sono verificati i fatti per raccogliere eventuali campioni biologici utili per la possibile identificazione degli orsi.