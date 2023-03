Lamon, ritrovato senza vita il pescatore Italo Todesco: era scomparso da domenica in zona lago Senaiga

Todesco, 70 anni da compiere a ottobre, era un appassionato pescatore ed ex presidente del Bacino di pesca Cismon Fiorello scomparso da domenica scorsa al lago del Senaiga, nel territorio comunale di Lamon

Lamon (Belluno) – Due delle canne che aveva con sé erano state trovate nella piazzola coperta da una tettoia dove era solito fermarsi a pescare, poco prima della passerella del Senaiga. Il corpo è stato trovato attorno alle 11.30 di martedì – conferma il quotidiano bellunese Corriere delle Alpi – dai sommozzatori dei vigili del fuoco, in acqua, non troppo distante. “Piangiamo un grande amico, grane collaboratore del gruppo. Sempre disponibile, sempre pronto ad arrivare con i suoi dolci per rallegrare gli incontri”, riferiscono dal gruppo alpini di Lamon.

Italo Todesco, impegnato nel volontariato della casa di riposo, grande appassionato di ballo e conosciuto per le sue creazioni artistiche, come la grande bicicletta in legno creata per salutare il passaggio del Giro d’Italia a Lamon, conosceva a menadito quel punto del lago. Aveva realizzato lui stesso il piccolo riparo per la pesca, raggiungibile scendendo una scoscesa scarpata a fianco del sentiero che porta alla passerella. Un conoscente che abita poco distante l’aveva visto domenica pomeriggio attorno alle 15: aveva lasciato l’auto poco lontano dall’imbocco del sentiero e si era cambiato per indossare stivali e abiti da pesca.

Domenica la Punto di Todesco era ancora lì. Attorno alle 16 di lunedì una amica, dopo aver provato invano a telefonargli al cellulare e a casa, ha chiesto al marito di andare a dare un’occhiata. E nel piccolo riparo di pesca le canne abbandonate assieme ad uno zaino e ad una giacca hanno fatto capire che doveva essere successo qualcosa.

Dopo le ricerche sospese lunedì sera a causa dell’oscurità, martedì mattina i vigili del fuoco di Feltre sono tornati sul posto attorno alle 6 con una imbarcazione, in attesa dell’arrivo dei sommozzatori del comando di Vicenza. Una volta effettuato un primo sopralluogo in gommone, i sommozzatori hanno impiegato una manciata di minuti a recuperare il corpo senza vita che si trovava poco sotto. La salma è stata quindi portata con l’imbarcazione fino alla diga, dove i vigili del fuoco l’hanno portata a riva. Grande il dolore dell’intera comunità di Lamon per la scomparsa di Italo Todesco.