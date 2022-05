Schianto in moto a Dro: a perdere la vita marito e moglie, mentre andavano al concerto di Vasco

Terribile schianto venerdì pomeriggio, poco prima delle 17 a Dro, in località Oltra nei pressi della curva del Sass del Diaol

Trento – Sono due motociclisti – marito e moglie, della zona di Cesena – le vittime del tragico incidente a Dro. Erano a bordo della stessa moto quando si sono scontrati contro un camion. La coppia di 47 e 49 anni lascia tre figli. Ancora da definire la dinamica dell’incidente, come sia stato possibile quello schianto mortale sulla Gardesana verso Pietramurata. Lo scontro all’uscita da uno stop di una strada laterale.

Le vittime avevano passato la notte a Dro, in comitiva con altri amici, per andare insieme in moto questa sera al concerto di Vasco. Sul posto i sanitari intervenuti immediatamente con l’elicottero, la polizia, i carabinieri di Riva del Garda, la polizia locale e i vigili del fuoco di Dro e di Arco.