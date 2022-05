Incidente stradale venerdì sera, per il vescovo di Trento a Vigolo Baselga

Trento – L’auto su cui viaggiava monsignor Lauro Tisi, diretta nella Giudicarie, per cause in corso di accertamento, è finita contro un paletto a bordo strada.

Monsignor Tisi, è stato soccorso e trasportato in ambulanza al Santa Chiara di Trento dove gli è stato diagnosticato un trauma allo sterno. I sanitari lo hanno sottoposto ad alcuni accertamenti e trattenuto in ospedale in osservazione.