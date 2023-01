Lega – FdI, sfuma per ora l’accordo su ricandidatura Fugatti in Provincia

Posted on

Il porporato “è stato informato di una grave situazione in uno stabile occupato in via Santa Croce in Gerusalemme a Roma in cui si trovavano oltre quattrocento persone, tra cui numerosi bambini” Il racconto dei residenti nel condominio romano Roma (Adnkronos) – E’ arrivato in un palazzo occupato al centro di Roma, al 55 di via […]