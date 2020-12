Giudicarie, Polizia scopre gruppo whatsapp su controlli delle forze dell’ordine

Posted on

Esportazioni in calo a causa del crollo del rublo che ha reso meno convenienti gli acquisti e per l’effetto dell’embargo NordEst – ​L’Italia ha perso nel 2014 oltre 1,25 miliardi di export in Russia per effetto del crollo del rublo che ha reso meno convenienti gli acquisti ma anche a causa per l’effetto dell’embargo e delle […]