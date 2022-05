Covid, in Trentino 1 decesso e 158 comntagi. In Alto Adige un altro decesso e 172 casi

La situazione covid in Regione

Trento/Bolzano – Coronavirus: purtroppo il report dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari riporta il decesso di una persona. Si tratta di una donna non ancora quarantenne: soffriva di altre patologie e non era vaccinata.

I nuovi contagi sono 158, di cui 2 casi rilevati al molecolare, su 142 test effettuati, e 156 all’antigenico, su 1231 test effettuati. I molecolari poi confermano 1 positività intercettata nei giorni scorsi dai test rapidi. Venerdì non c’erano classi con sospensione della didattica in presenza. I pazienti ricoverati sono 35, di cui 2 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 0 nuovi ricoveri e 3 dimissioni.

I nuovi casi per fascia di età:

0-2 anni: 1

3-5 anni: 2

6-10 anni: 4

11-13: 4

14-18: 1

19-39: 28

40-59: 58

60-69: 29

70-79: 13

80 e più anni: 18.

I vaccini somministrati sono arrivati al numero di 1.220.180, di cui 428.153 seconde dosi e 341.515 terze dosi.

Il punto in Alto Adige

Un altro decesso legato al Covid in Alto Adige: a perdere la vita un’ottantenne. Da inizio pandemia in provincia sono 1.475 le persone che hanno perso la vita a causa del virus. Nel bollettino di sabato 21 maggio, ci sono anche 172 nuovi positivi e un calo dei ricoveri.

I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 452 tamponi PCR e registrato 5 nuovi casi positivi. Inoltre 167 test antigenici positivi.