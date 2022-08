Rallye San Martino 2022, rombano i motori tra le Dolomiti dal 9 al 10 settembre: con passo Brocon ancora chiuso, tris per Gobbera, doppia Mis e Col Falcon

Hanno aperto in questi giorni le iscrizioni al 42° Rallye San Martino di Castrozza (9-10 settembre), quinto round del Campionato Italiano Rally Asfalto 2022 e a seguire il 13° Historique Rallye San Martino dedicato alle vetture d’epoca

NordEst – Tris per la prova del passo Gobbera con avvio in notturna, doppia Sagron Mis e l’inedita Col Falcon, per stimolare vecchi e nuovi protagonisti della mitica sfida. Visti e considerati i lavori per la messa in sicurezza del Passo Brocon – che durano ormai da mesi – con impossibilità di transito su Passo Manghen e Val Malene, l’organizzazione ha rinnovato il tracciato.

Le iscrizioni

Ci sarà tempo sino a mercoledì 31 agosto per inviare il fatidico tagliando alla segreteria della San Martino Corse, scuderia organizzatrice. Tre volte sulla “Gobbera”, la prima in notturna venerdì 9 settembre, sostituendo il glamour del crono spettacolo cittadino con una prova tirata a 10,15 km contro i classici 8,25, in grado di marcare subito la selezione. Due giri su “Sagron Mis”, prova che dai 9,66 km del 2016, quando Luca Pedersoli fece tre scratch ma alla fine vinse Marco Signor per soli 1’’6, stavolta passa a 16,69 km con un netto salto di difficoltà. Due passaggi anche sull’inedita “Col Falcon” di 14,23 km, compresa nel triangolo bellunese formato da Lamon, Feltre e Passo Croce d’Aune.

Il Tricolore Rally

Nel gioco dei coefficienti (Salento e Como a 1,5) e dello scarto (5 risultati utili su massimo 6 delle 7 gare in calendario), la classifica attuale del Campionato Italiano Rally Asfalto va interpretata con le molle. Dopo quattro gare – Elba, Salento, Marca, Lana – in testa c’è Signor con 50 punti, ma quest’anno ancora senza vittorie. Secondo posto a 38 per Corrado Pinzano, primo a Biella ponendo una seria candidatura in chiave scudetto. Terzo posto di Simone Campedelli a 37,5 frutto dei due successi iniziali. Quarto Corrado Fontana a 36,5 con l’unica Wrc in graduatoria, visto che quella di Luca Pedersoli ha dovuto ingoiare il rospo di due ritiri. Quinto Giuseppe Testa a 26, sesto Andrea Carella a 23,5 punti, che bramano un exploit per togliersi la scomoda veste di outsider. Saranno questi sette tutti al via del San Martino? Nelle due serate di vigilia (mercoledì 8 settembre alla consegna del road book e giovedì 9 dopo le ricognizioni) funzionerà il “Braciere dell’Amicizia” per far stare assieme equipaggi, addetti ai lavori e personale al seguito.