Covid: 3 decessi in Trentino, 29 persone in rianimazione

Somministrate 26.906 dosi di vaccino

Trento – Nel rapporto dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento sono riportati 3 nuovi decessi (1.228 in totale) da Covid-19 riportati (2 uomini ed 1 donna di età compresa fra i 64 ed i 94 anni). Sul fronte degli ospedali si registra un leggero aumento dovuto al numero dei nuovi ingressi (+18) che a ridosso del fine settimana tendenzialmente supera quello delle dimissioni (12).

I pazienti attualmente ricoverati sono 173 di cui 29 in rianimazione (1 in più). I nuovi casi positivi sono 164 su 964 test molecolari e su 1.402 tamponi antigenici. Tra i molecolari positivi ci sono anche i test che hanno confermato la positività di 41 persone intercettata nei giorni scorsi dai test rapidi. Quanto alle vaccinazioni, questa mattina risultavano somministrate 26.906 dosi di cui 10.737 per i richiami: nel totale sono comprese anche 6.454 dosi riservate ad ospiti di residenze per anziani.

In breve