Primiero, nuova vita per lo storico Castel Pietra: lavori al via dall’autunno 2022 (VIDEO)

La vecchia scala verrà sostituita da una moderna struttura verticale con passerella per consentire un miglior accesso al maniero, affidato dalla famiglia Welsperg al Comune in comodato gratuito

Primiero (Trento) – “Il Castel Pietra – spiega il Sindaco del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, Daniele Depaoli (nella foto ndr) – è un patrimonio storico-culturale della nostra comunità ed è giusto che tutti possano goderne. Per questo motivo la scelta dell’amministrazione comunale è di renderlo accessibile a tutti, in coerenza con la futura realizzazione della ciclopedonale da Tonadico alla val Canali che passerà proprio ai piedi del sasso sul quale si erge il castello”.

Il progetto deciso dalla Soprintendenza

“Tra le diverse modalità che abbiamo proposto per tipologia e posizionamento del nuovo accesso – continua il Sindaco di Primiero San Martino di Catrozza – la Soprintendenza per i beni culturali della Provincia di Trento, ci ha dato una sola opzione, quella che poi è stata scelta.

Ci rendiamo conto – conclude Depaoli, dopo alcune polemiche avanzate in questi mesi sul web – che il nuovo accesso al castello va ad interferire con tre delle vie di arrampicata presenti in loco: ne abbiamo parlato anche con le Guide alpine, ma era l’unica strada possibile per mettere in sicurezza l’accesso. Mi auguro che la zona rimanga un’area di pregio per gli arrampicatori, così come per tutti coloro che decideranno di visitare il castello dopo la riqualificazione dell’area”.

L’accesso e la riqualificazione

Una volta sistemato l’accesso al castello il passo successivo sarà quello di riqualificare dal punto di vista ambientale l’area. Sono previste la pulizia interna ed esterna dei ruderi del castello, rimuovendo la vegetazione che negli anni è cresciuta incontrollata. Sarà così permesso ai visitatori di potersi muovere liberamente all’interno dell’edificio e osservare dall’alto il territorio comunale.

Si punterà poi a sviluppare un percorso museale con degli allestimenti che raccontino la storia del castello ai visitatori. Da tempo il Comune sta ragionando in un’ottica di promozione e valorizzazione storico-culturale del Castel Pietra per cercare di ideare progetti ed iniziative con protagonista la fortezza, in collaborazione con il Comitato Storico Rievocativo locale.

Lavori al via entro l’autunno

I lavori sono in fase di affidamento e cominceranno entro la fine dell’autunno. Si tratta di uno dei primi interventi che l’amministrazione ha deciso di fare per riqualificare l’intera area immersa nel verde della Val Canali, dove prossimamente passerà il nuovo percorso ciclopedonale che collegherà la zona con il fondovalle. Sarà inoltre sistemato il parcheggio presente sul bivio che va verso passo Cereda.

La Giunta comunale di Primiero San Martino di Castrozza, ha recentemente approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione della via di accesso al Castel Pietra, come redatto dall’architetto Fabrizio Ciresa, dall’ingegner Ferdinando Orler per la parte strutturale e dall’architetto Marco Toffol per la parte sicurezza.

La spesa prevista

L’investimento complessivo previsto ammonta a 437.306,00 euro e sarà completamente finanziato dal Ministero per i Beni e le attività culturali nell’ambito dei Piccoli musei in rete del Primiero, fondo in parte già utilizzato per contribuire alla realizzazione del percorso espositivo P-Qui al Palazzo delle Miniere di Pieve.

Castel Pietra a Primiero: un gioiello a rischio

Reportage esclusivo con le immagini in volo di asteam.it ad ottobre 2015, sui ruderi del noto Castello che sorge in Val Canali a Primiero (Trneto). Interviste a Marco Toffol (architetto e storico locale) e Nicola Cemin (operatore turistico)

In breve

Contributi dai fondi Pnrr per l’Auditorium di Primiero, ma non solo. Tra le nuove voci di spesa inserite a bilancio dal Comune di Primiero San Martino di Castrozza, alcune sono di grande importanza per la comunità, come la previsione di spesa di 994.390,00 euro per la riqualificazione – energetica e acustica, attese da tempo – dell’Auditorium intercomunale, per il quale è previsto un finanziamento per 400mila euro dal Pnrr (Piano nazionale ripresa e resilienza). Altri 150mila euro (su una spesa complessiva di 337mila) giungono dal Pnrr per la manutenzione straordinaria di Malga Pala. Per i lavori a Malga Venegiota (interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma) sono invece stati stanziati 405mila euro. Si interverrà inoltre, tra le altre, sull’illuminazione pubblica di Pieve (125.800 euro) e sull’acquisto di nuova dotazione per il corpo di polizia locale (30mila euro).

Nuova illuminazione e più risparmio energetico a Pieve. È stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica del centro storico della frazione. L’intervento (costo complessivo 124.900 euro) verrà finanziato con un contributo statale da 70mila euro, attribuito per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. La parte restante sarà coperta con somme a disposizione dell’amministrazione comunale. Il progetto è stato redatto dall’ingegnere Denni Bettega. I lavori dovrebbero cominciare entro l’autunno.

A Transacqua riqualificata la piazzetta in via Zecchini. Il progetto realizzato dall’ufficio Lavori pubblici del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, prevede la demolizione della piazza esistente e la rimozione degli arredi urbani attualmente presenti. La piazzetta verrà ripavimentata e organizzata in modo da ampliare lo spazio presente, garantendo inoltre la messa in sicurezza all’uscita della scuola materna. Sono previsti dei nuovi porta bici per consentirne l’utilizzo soprattutto ai fruitori delle attività presenti in quella zona del paese, come ad esempio l’asilo o la Scuola musicale di Primiero. Il progetto prevede inoltre il riposizionamento della fontana e del capitello e l’aggiunta di due nuove panchine.