Primiero, canna fumaria in fiamme e principio incendio appartamento mercoledì a Pieve

L’immediato intervento dei vigili del fuoco volontari, ha evitato conseguenze più gravi

Primiero (Trento) – Vigili del fuoco mobilitati mercoledì 22 febbraio in tarda mattinata in zona Pieve a Primiero, per una canna fumaria in fiamme e un principio incendio di un appartamento a Pieve Piazza Val d’Aosta.

Sul posto hano operato 15 uomini – coordinati dal comandante Mauro Gobber -, come documentano le immagini. Il rapido intervento dei volontari ha evitato conseguenze ben più grave per le strutture interessate. Gli esperti invitano a verificare le canne fumarie periodicamente, effettuando la corretta manutenzione prevista dalla legge, per evitare conseguenze e danni molto gravi.