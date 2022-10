Posted on

Sottrae oltre 3.000 euro ad anziano disabile Trento – Ha usato la carta di credito di un anziano disabile per effettuare prelievi e acquisti in rete, fino a sottrargli oltre 3.000 euro. Si tratta di un uomo di 47 anni, che lavorava per l’anziano come badante, denunciato a piede libero per furto continuato e utilizzo […]