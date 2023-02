Elicottero in azione nel Bellunese: soccorsi 4 scialpinisti, tra loro anche un trentino a Falcade

Posted on

Per favorire la creazione di nuove start-up Trento – Ammonta a 5 milioni di euro la somma che la Fondazione Caritro destinerà all’Università di Trento in base al rinnovo della convenzione quadro per gli anni 2019-2021 a supporto della ricerca scientifica e tecnologica, firmata questa mattina. Le risorse – ha sottolineato il presidente della Fondazione Caritro, […]