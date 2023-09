Primiero festeggia il “Sabato del Mondo”, sabato 30 settembre dalle 14.30

E’ prevista una breve camminata a tappe durante la quale verranno raccontate alcune delle esperienze vissute nell’arco dell’ultimo anno con le varie manifestazioni proposte da singoli e associazioni alle varie edizioni de “I Sabati del Mondo”

Primiero (Trento) – Per il “Sabato del Mondo” partenza alle 14:30 in Via Asilo a Siror (di fronte alla sede dell’Associazione Artigiani) e per chi non se la sentisse di camminare, appuntamento per la chiusura e la “Festa della Cittadinanza” alle 17:30 al Parco Clarofonte a Fiera di Primiero. In caso di pioggia, ritrovo nella sala ex-teatro di Siror. Entrambi gli eventi sono organizzati dal Focus Group Immigrazione e coordinati dall’Associazione traME e TErra.

La manifestazione si concluderà al Parco Clarofonte con il secondo evento in programma: la “Festa della Cittadinanza”. Si tratta di un momento conviviale – giunto alla sua quarta edizione – durante il quale, insieme ai rappresentanti dei vari Comuni, sarà dato il benvenuto ai cittadini e alle cittadine che hanno ottenuto la cittadinanza italiana.