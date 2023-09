I “Suoni delle Dolomiti” 2023, a Villa Welsperg martedì 19 settembre alle 12 Fabrizio Bosso, Julian Oliver Mazzariello

Il cielo è pieno di stelle. Progetto dedicato a Pino Daniele

NordEst – Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello presentano un accorato tributo alla musica di Pino Daniele con il progetto “Il cielo è pieno di stelle”. Con le Pale di San Martino a fare da scenografia e il Parco di Villa Welsperg a prestarsi come palco, il progetto si tinge di tutta la ricchezza di colori e sfumature della musica del grande cantautore.

Quello tra Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello è un sodalizio ventennale, nato dalla passione dei due artisti per la musica di Pino Daniele. Il repertorio proposto spazia nel tempo con brani celebri come “Je so’ pazzo”, “Quando”, “Napule è”, “Quanno chiove”, “Se mi vuoi”, “A me me piace o’ blues”, a brani un po’ meno noti come “Allora si”, “Mal di te” e ovviamente “Sicily”, il brano composto con Chick Corea. “La musica di Pino Daniele – confida Bosso- è molto vicina al jazz, che lui amava, conosceva molto bene e frequentava attraverso le numerose collaborazioni illustri come, per citarne solo alcune, Pat Metheny, Rita Marcotulli, Gato Barbieri. È stato difficile scegliere i brani, ne vorremmo suonare molti di più.”

Come arrivare a piedi: da Tonadico lungo il sentiero Tonadico-Cimerlo

ore 1.20 di cammino, dislivello 300 metri, difficoltà T

In auto: da Primiero seguendo le indicazioni per la Val Canali (parcheggi fino a esaurimento) o con bus gratuito dai parcheggi segnalati lungo la strada d’accesso

Musica inclusiva. Da quest’anno I Suoni delle Dolomiti cercano di aumentare il livello dell’accessibilità ai pubblici con disabilità. Grazie ad una collaborazione con Remoove, questo concerto è accessibile a persone con disabilità motoria e sensoriale, garantendo un servizio dedicato di informazione e prenotazione e un supporto in loco per raggiungere il concerto – anche grazie a mezzi e bike inclusivi – e la possibilità, per le persone sorde, di utilizzare i Subpac, innovativi strumenti audio-tattili che possono essere indossati come degli zaini e che vibrano al ritmo della musica permettendo la percezione sonora.

I servizi di supporto e accompagnamento dal parcheggio alla location dell’evento e l’utilizzo dei Subpac richiedono una prenotazione ai seguenti contatti: isuoniaccessibili@re-moove.it – Telefono 0464 076840 – Whatsapp 351 7181793. Scarica la scheda di accessibilità con le informazioni per raggiungere Villa Welsperg.

Recupero in caso di maltempo alle ore 17.30, Auditorium Intercomunale, Primiero. I biglietti per l’accesso gratuito in sala sono in distribuzione fino ad esaurimento posti dalle ore 15.30 presso la cassa del teatro.