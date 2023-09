Morto dopo il lancio con la tuta alare da Castel Greifenstein

Tragedia domenica prima di mezzogiorno: l’uomo si è schiantato un centinaio di metri a valle, lungo il sentiero scosceso che porta a Settequerce

Bolzano – La vittima è un ventenne altoatesino che dopo le 11:30 si è lanciato con la tuta alare dalle rovine di Castel Greifenstein, schiantandosi al suolo pochi secondi dopo e un centinaio di metri più a valle lungo il sentiero impervio tra i boschi che sale da Settequerce, frazione di Terlano.

L’allarme è stato lanciato da un testimone che ha assistito alla scena e che prima del lancio, incuriosito dalla tuta alare, aveva parlato col ventenne pronto a tentare un improbabile lancio verso la valle dell’Adige. Inutili purtroppo i soccorsi prestati dagli uomini del soccorso alpino dell’Alpenverein Südtirol, del Cai e della Guardia di Finanza, intervenuta anche con l’elicottero. Presente anche l’elicottero dell’Aiut alpin. Secondo le prime informazioni, la vittima non sarebbe riuscita ad azionare il paracadute per l’atterraggio in dotazione con la tuta alare.

In breve

Un bolzanino di 27 anni ha perso la vita sulla Mebo. L’uomo stava viaggiando in direzione Merano, quando all’altezza di Vilpiano, ha perso il controllo della sua moto. Il motociclista è stato sbalzato sulla corsia sud della Mebo, morendo sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. La superstrada è stata chiusa al traffico per la durata dell’intervento.