Dolomiti, a passo Rolle dopo le polemiche sui passaggi a Capanna Cervino, Failoni tenta la mediazione. In zona anche Fugatti

L’obiettivo è quello di verificare se ci sono le condizioni per far convivere due necessità: da una parte la sicurezza degli sciatori sulle piste e dall’altra l’accesso al rifugio Capanna Cervino, sul Passo Rolle. Vacanze in zona anche per il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti

Paso Rolle (Trento) – E’ questo l’intento dell’assessore provinciale al turismo Roberto Failoni, che ha convocato le parti in causa per risolvere la controversia rimbalzata in questi giorni sulle pagine dei quotidiani locali, nell’interesse di tutto il comprensorio turistico. “Stiamo parlando di un’area ad altissimo pregio – sottolinea Failoni – sia per lo sci sia per l’escursionismo, con l’itinerario che oltre alla struttura interessata tocca anche Baita Segantini”, chiusa durante questa stagione per protesta, come è stato spiegato in una lettera aperta della famiglia Paluselli.

“Senza entrare nel merito della controversia di Capanna Cervino – precisa Failoni -, cosa che non compete alla Provincia, è evidente che bisogna trovare al più presto una soluzione di buon senso che soddisfi le parti ma soprattutto che garantisca ai visitatori di poter godere appieno della bellezza di un’area dolomitica come quella del Passo Rolle. Ci auguriamo di farlo per le vie brevi, ed è per questo che incontrerò i soggetti coinvolti al fine di concertare una mediazione”.

Fugatti da passo Rolle: “W le montagne del Trentino. Non c’è posto migliore per rigenerarsi con la propria famiglia”

