Posted on

Sarà operativo nei mesi di luglio e agosto per interventi di emergenza e urgenza in ulss Dolomiti Cortina (Belluno) – Un servizio in più per i residenti e i turisti, nei mesi di maggior afflusso in montagna. Si chiama Delta Echo ed è un airbus 145 a 5 pale, che garantisce un ottimo comfort per pazienti […]