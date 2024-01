Primo nato 2024 del Trentino a Cles, una bimba saluta il nuovo anno a Brunico

Non si arresta la tendenza al calo delle nascite, una delle emergenze sociali più rilevanti. Lo scorso anno in Trentino sono nati 3.611 bambini. Nel 2022 furono 3.848, nel 2021 3.948. Lo scorso anno sono nati 2.263 bambini a Trento, 979 a Rovereto, 232 a Cles, 137 a Cavalese

Trento/Bolzano – Si chiama Ginevra, pesa 2.980 kg ed è venuta alla luce alle 10.11 del mattino del 31 dicembre al Santa Chiara di Trento. Niko, il primo nato (a Cles). Pesa 3,510 kg ed è nato a mezzanotte e 20 minuti a Cles. Ha preceduto di poco Fatima, nata a Trento all’1.42 e Leonardo che a Rovereto è venuto alla luce alle 6.42.

I nuovi nati in Alto Adige

Sono due bambine: l’ultima nata del 2023 e la prima altoatesina venuta al mondo nel 2024. A Bolzano Esma, questo il nome della piccola, è nata alle 23.45, mentre è delle 2.08 il primo parto in Provincia, avvenuto all’ospedale di Brunico. La piccola pusterese si chiama Lina. Anche lo scorso anno fu a Brunico il primo nato del 2023, anzi la prima nata: Pia, nata nove minuti dopo la mezzanotte. A salutare il 2022 invece erano stati due gemellini nati negli ultimi minuti dell’anno all’ospedale di Bolzano.

In breve

I nuovi arrivi nel Bellunese. Mamma Llie Andreea Alexandra e papà Valeriu Cornel Gugu di Borgo Valbelluna hanno salutato il piccolo Nicholas Gabriel questa mattina alle 10.02 all’ostetricia di Belluno. Il secondo nato, alle 13.30 di oggi, è stato NICOLAS LOZOVYY di Nazariy e Olesya Stavchanska di Belluno

nato all’ospedale di Belluno L’ultimo nato del 2023 è stato FRANCESCO SACCO ZIRIO di Erik e Giacomin Elena, nato il 31.12 ore 15.28 all’ostetricia di Belluno.

All’ostetricia di Feltre, l’ultima nata, il 30 dicembre, è stata Virginia Braccio di Ignazio e Balen Valentina di Sedico. Il primo nato a Feltre alle 14.38 è stato Giulio Cicciarella di Pierpaolo e Veronica Cassia, residenti a Feltre. Complessivamente, l’anno si chiude con circa 1.255 nati in Ulss Dolomiti, in calo rispetto allo scorso anno (1312 nati), in linea con il trend nazionale. I mesi in cui sono nati più bambini sono stati proprio dicembre (122 nati) e giugno (120). Sono nati più maschi che femmine (circa 40 in più). I parti gemellari sono stati 9. A Feltre i nati sono stati 739, a Belluno 516.