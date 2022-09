Papa Luciani Beato: a piedi e in bus dal NordEst a Roma per la solenne cerimonia (VIDEO)

Un migliaio di fedeli dal Veneto ma non solo, verso Roma, per due giorni di celebrazioni solenni con i vescovi del NordEst

NordEst (Unitalsi) – Sono cinque i bus partiti dal Bellunese, due dei quali solo dall’Agordino, terra natale di Albino Luciani. La celebrazione della tanto attesa cerimonia si tiene domenica 4 settembre alle 11.30 in piazza San Pietro a Roma, molti pellegrini sono già in viaggio per ripercorrere le tappe principali della vita del pontefice.

L’interesse per l evento è chiaro: «Saranno almeno 300 i pellegrini della diocesi Belluno Feltre, a cui si aggiungono i 140 di Unitalsi, i numerosi pellegrini della val Biois che scenderanno con i vestiti tipici del territorio e tante altre organizzazioni – spiega don Fabiano De Favero, che si è occupato dell’organizzazione – raccoglieremo tutti strada facendo, così da essere un gruppo unito. Il pellegrinaggio vedrà anche la presenza del vescovo della diocesi bellunese, Renato Marangoni, che scenderà insieme a noi venerdì.

La sottosezione di Belluno per celebrare l’evento ha proposto il pellegrinaggio “Sui Passi dell’Umiltà” per vivere la cerimonia di beatificazione di Papa Luciani. Infatti dal primo al 4 settembre i soci hanno vissuto un pellegrinaggio tra il Santuario di La Verna, la Basilica di Assisi e il Santuario della Spoliazione. Il viaggio è proseguito verso Roma, con visita ai luoghi simbolo della Capitale. L’ultima tappa Piazza San Pietro, che suggella questo percorso.

C’è tanta attesa per essere presenti a piazza San Pietro. Ad anticipare l’importante celebrazione, sabato mattina si è tenuta una messa nella basilica di San Pietro dedicata ai pellegrini delle tre diocesi di Belluno-Feltre, Vittorio Veneto e Venezia. La cerimonia di domenica sarà presieduta da Papa Francesco, ma sarà Marangoni a leggere la petizione che ha portato alla beatificazione poiché vescovo della sede da cui ha avuto inizio la causa di canonizzazione. Si farà anche dono al pontefice di una reliquia del nuovo beato.

La celebrazione verrà trasmessa in diretta streaming nella piazza di Canale d’Agordo. Il forte interesse per la celebrazione non è passato inosservato durante i mesi estivi che hanno visto una gran numero di approfondimenti da parte del Museo Albino Luciani di Canale d’Agordo, il quale ha anche triplicato gli ingressi rispetto agli anni scorsi sfiorando la quota dei cinquemila visitatori. È stato presentato anche il libro sulla vita e la carriera del pontefice dei 33 giorni, intitolato “Il sorriso del Papa”.

La vita di Albino Luciani e i trentatré giorni di Giovanni Paolo I», in libreria da un paio di giorni. In programma per l’11 settembre c è la messa di ringraziamento per la beatificazione, alle 16 nella piazza di Canale d Agordo con la partecipazione dei vescovi e delle comunità delle tre sedi episcopali in cui Albino Luciani aveva svolto il suo ministero. Saranno presenti il patriarcato di Venezia, con il patriarca Francesco Moraglia; la diocesi di Belluno-Feltre e la diocesi di Vittorio Veneto, con monsignor Pizziolo. A presiedere la cerimonia sarà Moraglia.

