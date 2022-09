Molveno, cade col parapendio nel lago: salvo

L’allarme lanciato da un turista e da alcuni pescatori, poi l’intervento dei vigili del fuoco per portare il 30enne a riva

Molveno (Trento) – Attimi di paura domenica mattina a Molveno, per un pilota di parapendio finito con la sua vela nelle acque del lago. L’allarme è stato lanciato da un turista con il paddle e da alcuni pescatori che hanno visto il 30enne in difficoltà caduto forse per una manovra sbagliata. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che lo hanno portato in salvo.

In breve

L’intervento dei Carabinieri per una lite domestica si è trasformato in un sequestro di droga, con due persone denunciate. E’ accaduto a Cles, dove i carabinieri sono stati allertati da alcuni vicini per una possibile lite familiare. Arrivati all’appartamento indicato, hanno verificato che la coppia che lo abita – un uomo e una donna poco più che ventenni – aveva ritrovato la calma. Ma in casa i militari hanno anche notato un bilancino di precisione e una sostanza che si è rivelata essere hashish. Complessivamente i carabinieri hanno trovato in casa oltre mezzo etto di droga. Per i due è scattata la denuncia.

Una ragazza di 22 anni è stata investita intorno all’1.30 di domenica da una macchina all’ingresso del paese di Spiazzo Rendena. Secondo una prima ricostruzione, la giovane – a cui una macchina di amici aveva dato un passaggio – era stata lasciata a lato della strada per rientrare a casa, ma poco dopo, in prossimità di una semicurva, è stata travolta da un’auto. Alla guida, un ragazzo del posto che guidava a una normale velocità per quel tratto. La giovane è stata trasportata prima all’ospedale di Tione e poi in elicottero al santa Chiara di Trento.