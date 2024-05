Tragedia a Civezzano: ciclista 17enne muore travolto da un furgone. Il ricordo degli amici

Matteo Lorenzi, correva per la società Montecorona nella categoria Juniores

Civezzano (Trento) – Matteo Lorenzi era in sella alla sua bici da corsa quando si è scontrato con un furgone all’altezza della zona artigianale nei pressi del pub Al Randagio. Il furgone si stava immettendo sulla strada lungo la quale stava arrivando il ciclista quando è avvenuto l’impatto. Sul posto è immediatamente arrivato l’elicottero con i medici rianimatori ma le ferite riportate dal diciassettenne erano troppo gravi. Sul posto i carabinieri della Radiomobile di Trento e i vigili del fuoco volontari di Civezzano.

Il giovane atleta correva per la società Montecorona, storica associazione della Val di Cembra, nella categoria juniores. Al momento dell’incidente stava per iniziare il suo allenamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Civezzano e di Fornace, i carabinieri di Trento e la polizia locale, oltre a Trentino emergenza con il supporto dell’elicottero sanitario. Per il giovane non c’è stato nulla da fare, è morto sul posto per le gravi ferite riportate.

In breve

Un altro investimento è avvenuto giovedì 9 maggio, a Comano Terme attorno alle 16. Un ciclista è stato travolto da un’auto rimanendo sotto il mezzo. Secondo le prime informazioni, l’uomo di 51 anni è stato elitrasportato in ospedale in gravi condizioni. Avrebbe riportato fratture multiple in tutto il corpo.