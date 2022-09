Ortles, 42enne cade e muore mentre stava scalando la vetta a 3.905 metri

E’ precipitata per circa 100 metri nei pressi della Forcella Coston di dentro. L’allarme dai compagni di cordata

NordEst – Il grave incidente in quota, si è verificato verso le 6 del mattino. Una donna 42enne della Repubblica ceca è precipitata nel vuoto nei pressi della Forcella Coston di dentro, a 3.300 metri di quota, mentre stava puntando verso la vetta. Si trovava in un gruppo di sei alpinisti connazionali. All’origine dell’incidente, secondo la ricostruzione del Soccorso alpino di Solda, un errore di percorso: invece di seguire la via tradizionale, il gruppo ha imboccato un canalone reso scivoloso dalIa neve recente e dal ghiaccio.

La donna è scivolata per un centinaio di metri e nel precipitare ha sfiorato due altri alpinisti che per miracolo non sono caduti a loro volta. Pare che la vittima non avesse scarpe adeguate e non fosse equipaggiata nel modo corretto per una scalata così impegnativa. Inutile l’allarme lanciato da parte dei compagni di cordata: l’alpinista è morta sul colpo. Sul posto si sono precipitati gli uomini del Soccorso alpino di Solda, soccorritori della Guardia di Finanza e l’elicottero Pelikan 2, che ha recuperato la salma.