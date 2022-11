Governo, ministro Calderoli: “Voglio dare al Paese più autonomia e ce la farò”

“Bene Nehammer e Kompatscher sull’autonomia differenziata”

NordEst – “Sono lieto che anche a livello europeo si affronti il tema dell’autonomia differenziata in chiave positiva, come hanno fatto il presidente Arno Kompatscher ed cancelliere federale austriaco Karl Nehammer in queste ore. Positivo il fatto che il cancelliere si sia interessato a questo processo e che il presidente Kompatscher si sia espresso in senso favorevole, a differenza di chi in Italia spreca fiumi di inchiostro contro un testo che nei fatti ancora non esiste e sul quale si sta lavorando in collaborazione con gli enti territoriali”.

Così in una nota il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, commentando l’avvenuto confronto a Vienna tra il governatore altoatesino ed il cancelliere austriaco. “L’intendimento mio e del governo è conferire maggiori forme di autonomia per le Regioni a statuto ordinario, garantendo comunque per Regioni e Province a statuto speciale la tutela delle proprie prerogative. Non solo non correranno alcun rischio rispetto all’autonomia che già hanno, ma stiamo lavorando con la volontà di restituire la piena autonomia di cui erano titolari. Voglio dare al Paese più autonomia e sono certo di farcela. Se qualcuno pensa di farmi tornare indietro o cambiare idea, cambierà e cambierò mestiere”, conclude Calderoli.

Alto Adige: Nehammer, Vienna è al fianco dell’Alto Adige. Lo sviluppo dell’autonomia altoatesina, nonché le possibili opportunità e rischi legati alla riforma proposta dal ministro per le Regioni, Roberto Calderoli, che prevede l’autonomia differenziata per le Regioni a statuto ordinario sono stati al centro dell’incontro a Vienna del presidente della provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher con il cancelliere federale austriaco Karl Nehammer. Inoltre, sono state discusse questioni relative all’attuale crisi energetica e ai relativi rischi per la coesione sociale, a partire dalla questione di una politica economica mirata sino agli alloggi a prezzi accessibili. Anche la situazione politica generale in Austria, Italia ed in Europa è stata oggetto di discussione. Dopo l’incontro a Vienna, il presidente Kompatscher ha ringraziato il cancelliere per il “caloroso e importante scambio di vedute”. Il cancelliere federale, Karl Nehammer, da parte sua ha sottolineato che: “il Governo federale austriaco è al fianco dell’Alto Adige, soprattutto quando si tratta di esercitare la nostra funzione di tutela”.

