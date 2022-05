Mezzano Romantica 2022: entra nel vivo la 12^ edizione del Festival di musica e teatro (TUTTI GLI EVENTI)

Con la direzione artistica di Francesco Schweizer, il Festival trentino, presenta un programma che segue la collaudata formula delle edizioni precedenti. Prossimo appuntamento sabato 28 maggio alle 21 al Centro civico di Mezzano con la pianista Samira Spiegel

Mezzano (Trento) – Sarà un’estate ricca di eventi quella di Mezzano Romantica 2022. Il programma si compone di sei appuntamenti fino ad agosto, suddivisi in serate teatrali e musicali, che vedranno come protagonisti numerosi artisti di livello nazionale e internazionale.

Dopo l’anteprima di fine aprile, in occasione della festa di San Giorgio, patrono di Mezzano, si prosegue il 28 maggio con il concerto del pianista vincitore del Concorso Pianistico Internazionale Premio Amadeus 2022 che si tiene a Lazise del Garda e che vede la partecipazione di iscritti da tutto il mondo con un livello tecnico altissimo. Vincitrice di questa edizione è risultata la pianista tedesca Samira Spiegel, giovane e talentuosa interprete, che si esibirà in un programma di autori romantici e del Novecento.

L’11 giugno è prevista una serata teatrale dal titolo “La teoria del colore”, uno spettacolo di narrazione accompagnata dalla musica, sulla vita del pittore Vincent van Gogh che viene tratteggiata dalla lettura delle lettere che l’artista scrisse al fratello e nelle quali si rivela l’animo sensibile e profondo del pittore.

Il 2 luglio si terrà il concerto del Trio Bonporti, con Lorenzo Guzzoni clarinetto, Andrea Maini viola e Calogero Di Liberto pianoforte, docenti del Conservatorio di Trento e affermati professionisti con una lunga attività nazionale e internazionale, che presenterà un programma dei più importanti brani del repertorio classico e romantico.

Il 5 agosto ci sarà un’altra serata teatrale, “Le ultime piume delle sue ali”, spettacolo liberamente ispirato ai testi di Gabriel Garcia Marquez e Tonino Guerra, che narra la storia di un angelo che un giorno viene ritrovato su di una spiaggia in riva al mare: da qui una inizia una storia di poesia, divertimento e riflessione, accompagnata da musica e canto dal vivo.

A conclusione del Festival, il 23 agosto si esibirà l’Opalio Quintett, formato da giovani e talentuosi musicisti di varie nazionalità che si sono già distinti in prestigiosi concorsi internazionali come l’”Ysaye International Competition” in Belgio, il “Credit Suisse Jeune Solistes Competition” in Svizzera e l’”International Bacewicz Chamber Music Competition” in Polonia, e che presentano un programma che mette in risalto la loro grandi qualità tecniche e interpretative.