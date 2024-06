Bolzanina massacra di botte il marito, arrestata

Il questore emette anche un ammonimento

Bolzano – Una bolzanina 40enne è stata arrestata dal personale della Questura per violenza domestica. Una pattuglia delle Volanti è stata chiamata l’altra sera ad intervenire d’urgenza nel quartiere di Oltrisarco, a seguito di una segnalazione fatta da un cittadino per una violenta lite domestica tra una donna e un uomo. Dopo aver bussato insistentemente, la porta d’ingresso dell’appartamento è stata a fatica aperta da un uomo con il volto ricoperto da sangue, graffi, ematomi, con l’arcata dentale sanguinante e priva di alcuni denti e con ancora aggrappata alle proprie spalle la moglie che lo stava percuotendo con violenza.

I poliziotti con grande difficoltà hanno liberato l’uomo. Dall’esame della banca dati del ministero dell’Interno è emerso che non si trattava del primo intervento del genere. Dopo aver fatto intervenire l’ambulanza ed i sanitari, in considerazione della gravità delle lesioni subite, l’uomo – un artigiano coetaneo della moglie – è stato trasportato al Pronto soccorso e quindi ricoverato all’Ospedale San Maurizio con una prognosi di 30 giorni.

In breve

E’ stato arrestato a Bolzano, dopo essersi reso responsabile di una rapina in abitazione e di un sequestro di persona commessi nell’ottobre del 2023, unitamente ad un complice, a danno di una anziana, residente nei pressi di Lione. In stretto contatto con la Polizia francese e con il Servizio cooperazione internazionale di polizia del ministero dell’Interno, gli investigatori della Squadra mobile di Bolzano hanno arrestato un cittadino albanese di 40 anni, M.U., che, dopo aver commesso una serie di reati in Francia, era scappato a Bolzano.

Torna a volare da sabato 8 giugno, l’elisoccorso Aiut Alpin Dolomites che apre la stagione estiva. L’operatività verrà, come già d’inverno ed in accordo con la Centrale Provinciale d’emergenza, garantita di regola dalle ore 08.00 alle ore 20.00, a rotazione con gli altri elicotteri della provincia questa verrà estesa dalle ore 06.00 alle ore 23.00 Gli uomini del Soccorso Alpino, che effettuano il pronto intervento direttamente presso la base a Pontives in Val Gardena, fanno parte di una rosa di elisoccorritori scelti che con l’elicottero hanno svolto in montagna allenamenti specifici in collaborazione con il CNSAS, BRD e l’Elisoccorso Provinciale.