Nuove minacce e proiettile al governatore trentino Fugatti

Il messaggio è firmato “Animal right militya”. Solidarietà a Fugatti dal mondo politico

Trento – Una busta contenente il bossolo di una scacciacani ed un biglietto di minacce scritto in stampatello (“Farai la fine dell’orso M90, sappiamo dove trovarti, e anche se ti nascondi ti troveremo ovunque. Stai attento la vendetta è un piatto che va servito freddo”) è stata recapitata venerdì mattina al presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, nel suo ufficio in piazza Dante, sede istituzionale.

Sul posto è intervenuta la Digos e gli accertamenti sono in corso. Il messaggio contenuto nella lettera è firmato “Animal right militya’, chiaramente riconducibile alla gestione dell’orso in Trentino. Non è la prima volta che Fugatti riceve minacce: nel maggio dello scorso anno un’altra busta contenente un proiettile indirizzata al presidente della Provincia era stata trovata da un impiegato del centro di smistamento postale di Gardolo, a Trento nord. Fugatti era stato messo sotto scorta nel 2021 per le minacce ricevute in seguito ad alcuni provvedimenti adottati per la gestione degli orsi.

La vicinanza a Fugatti

Il presidente del Consiglio provinciale di Trento solidarizza a nome di tutta l’assemblea legislativa con il presidente della Provincia Autonoma. Ancora una volta un anonimo oltranzista e fanatico ha ben pensato di formulare addirittura minacce di morte in relazione alla gestione dell’orso. Inutile strologare su episodi così aberranti, quel che preme è condannare sempre e fermamente ogni deriva violenta, ogni insulto al pacifico confronto democratico che caratterizza la nostra terra e la nostra Autonomia.